Drammatico impatto sull'A30. Coinvolto anche il capo famiglia che è rimasto ferito ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita

È di due morti e un ferito il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nella serata sull’autostrada A30 Salerno-Caserta in Campania. A perdere la vita sono state Teresa Furchì, 50 anni, e Caterina Costa, 25, madre e figlia di Brattirò di Drapia, nel Vibonese, che viaggiavano sulla vettura condotta dal capo famiglia Antonio, il quale sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Il gruppo era di ritorno da Roma dove si era recata per dei controlli medici alla figlia, malata da tempo.