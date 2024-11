Un giovane di Castrovillari ha perso la vita a Morano Calabro in un incidente stradale lungo la provinciale 241. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro un veicolo che procedeva in direzione opposta. Nello scontro il centauro ha avuto la peggio. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai sanitari del 118 giunti tempestivamente sul posto. Da Cosenza è giunta anche l’eliambulanza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo per le ferite riportate. Sotto shock il guidatore dell’auto, un uomo di Brescia, condotto all’ospedale di Castrovillari.