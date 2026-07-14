Il trasferimento è stato disposto a scopo precauzionale e diagnostico e non sarebbe legato a un aggravamento delle sue condizioni di salute
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Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di ieri in viale Luca De Rosis, nel territorio di Rossano, dove una bambina di appena due anni è precipitata dal secondo piano di un edificio residenziale. L'episodio ha richiamato l'attenzione di numerosi residenti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.
Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla piccola prima di trasferirla al presidio ospedaliero "Nicola Giannettasio" di Rossano. Nel corso della serata, la bambina è stata successivamente trasferita all'ospedale di Cosenza per consentire un maggiore approfondimento del quadro clinico. Secondo quanto si apprende, il trasferimento è stato disposto a scopo precauzionale e diagnostico e non sarebbe legato a un aggravamento delle sue condizioni di salute.
Nel frattempo, sul luogo dell'accaduto sono intervenute le forze dell'ordine, impegnate a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e ad accertare le cause che hanno determinato la caduta. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e svolgendo tutti gli accertamenti necessari per chiarire quanto accaduto.
L'episodio ha provocato paura, panico e profonda preoccupazione tra i residenti della zona, molti dei quali sono scesi in strada subito dopo aver udito le urla e il trambusto seguito all'incidente. L'area è stata temporaneamente presidiata per consentire ai soccorritori e agli investigatori di operare in sicurezza.