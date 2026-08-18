Coinvolti complessivamente tre autovetture e un motociclo nel territorio di Argusto. Traffico temporaneamente bloccato sulla statale 713, sul posto Anas, Forze dell’Ordine e soccorritori

Due distinti incidenti stradali, avvenuti a pochi metri di distanza l’uno dall’altro, hanno provocato il blocco temporaneo della strada statale 713 “Trasversale delle Serre”, nel territorio comunale di Argusto.

I due sinistri si sono verificati in corrispondenza del km 32,400 e hanno coinvolto complessivamente quattro mezzi: tre autovetture e un motociclo.

Il bilancio è di due persone ferite. Per consentire le operazioni di soccorso è stato attivato anche l’elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le Forze dell’Ordine. Presente anche il personale Anas, impegnato nella gestione della viabilità e nelle attività necessarie a consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della sede stradale.

Il traffico al momento risulta bloccato in corrispondenza del tratto interessato dai due incidenti.