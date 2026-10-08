Circa cinquanta trattori e oltre duecento agricoltori si sono radunati questa mattina alla rotonda dello Scalo di San Marco Argentano, nel Cosentino, punto nevralgico di connessione tra l'area industriale della Valle dell'Esaro e l'autostrada A2, per protestare contro il caro carburante. Nel corso del presidio, i manifestanti hanno sversato a terra diversi litri di latte in segno di protesta contro i costi produttivi e di trasporto divenuti, sostengono, insostenibili per il settore.

Alla mobilitazione, promossa da agricoltori e autotrasportatori, hanno aderito anche amministratori locali, e cittadini provenienti dai diversi comuni della valle compresi tra la piana e il Pollino. Il fronte della protesta, incentrato sui rincari del prezzo dei carburanti che gravano sia sul comparto produttivo sia sugli spostamenti quotidiani dei cittadini, si sposterà domani a Cosenza, per poi culminare sabato mattina con la manifestazione nazionale sempre a Cosenza.