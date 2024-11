Un’auto ha investito una donna lungo Viale delle Industrie, a Vibo Marina. Il conducente, R.V., avrebbe inizialmente evitato di fermarsi, ma la sua fuga è stata interrotta dagli agenti della polizia. La vittima Annamaria Bilotta, 54 anni, stava attraversando la strada al momento dell’impatto. Nell’incidente, coinvolte altre vetture. Sul posto per i rilievi, la Polizia. La signora, presa in carico dai sanitari del 118, ha riportato fratture multiple agli arti inferiori ed è stata trasferita all’Ospedale di Vibo per le cure del caso (in attesa di intervento chirurgico). L'investitore è stato denunciato a piede libero

Secondo una prima ricostruzione, infatti, il veicolo procedeva verso Bivona quando, per cause ancora non note, avrebbe urtato con violenza un'auto parcheggiata dalla quale stavano scendendo due persone. L'uomo alla guida del mezzo, avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Il passeggero, invece, avrebbe prestato soccorso.