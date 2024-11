Un anziano uomo alla guida della propria vettura avrebbe prima impattato contro un veicolo in sosta e successivamente investito la piccola che si trova attualmente ricoverata all’ospedale di Catanzaro

Nella giornata di ieri un grave incidente si è verificato a Lamezia Terme, nel quartiere Bella. Per cause in corso d’accertamento un 83enne alla guida della propria auto ha prima impattato un veicolo in sosta e poi investito una bambina di sei anni. Per le lesioni riportate dalla piccola necessario il trasferimento presso l’ospedale di Catanzaro dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata.



Sul posto la Polizia locale. In corso ulteriori accertamenti per comprendere meglio la dinamica del sinistro.