Il sinistro verificatosi nel primo tratto di via Panebianco. Sul posto le Forze dell'ordine per effettuare i rilievi

Grave incidente stradale in pieno centro a Cosenza, nel primo tratto di via Panebianco. Una persona, R.M di 43 anni, è stata investita da una motocicletta con a bordo due persone. Subito soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale dell'Annunziata. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. L'incidente si è verificato nella serata di sabato, intorno alle ore 22. Sul posto per i rilievi sono intervenuti polizia, carabinieri e vigili urbani. Il tratto di strada interessato è rimasto chiuso al traffico per diverse ore.