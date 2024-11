I vigili del fuoco hanno spento l’incendio di tre autovetture. Si sta indagando su eventuali responsabilità

Cotronei - I vigili del fuoco di Petilia Policastro hanno spento l'incendio di tre automobili a Cotronei. I vigili del fuoco hanno limitato i danni ad altre autovetture parcheggiate nelle adiacenze di quelle incendiate e i disagi ai residenti della zona per il notevole fumo e fiamme alte. Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause dell'incendio ed eventuali responsabilità.