Dal 20 al 22 ottobre a Cosenza la prima edizione della manifestazione dedicata al cittadino per l'affermazione della Healt City

La città di Cosenza ospiterà, dal 20 al 22 ottobre, la prima edizione della “Salus Fest”, una tre giorni dedicata alla salute per rimettere il cittadino al centro dell'agenda politica e delle strategie del buon vivere.

La manifestazione è nata da un'idea della Presidente della Commissione consiliare sanità di Palazzo dei Bruzi, Maria Teresa De Marco, ed è stata subito sposata dal Sindaco Mario Occhiuto e dall'Amministrazione comunale.



«Con l'organizzazione della Salus Fest – ha spiegato Maria Teresa De Marco – il Comune, in sintonia con quanto accade nei Paesi più evoluti ed anche con le linee tracciate dall'ANCI, che ha propugnato a più riprese il modello della Healt city, vale a dire la necessità di porre sempre maggiore attenzione al ruolo della salute nelle città, intende lanciare un segnale forte per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e soprattutto per abbattere i costi sanitari in un periodo in cui la crisi economica rende sempre più difficile curarsi adeguatamente».

L'evento è organizzato dal Comune di Cosenza, con il patrocinio, tra gli altri, dell'ANCI, della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza, dell'Azienda Ospedaliera e dell'ASP di Cosenza, dell'Ordine provinciale dei Medici.

“Le attività della “Salus Fest” – sottolinea ancora la Presidente della Commissione consiliare sanità, Maria Teresa De Marco – saranno fondamentalmente mirate a sviluppare la promozione della salute in tutti i suoi aspetti, oltre che aggiornare e fornire competenze e professionalità sociali, educative e sanitarie per favorire il passaggio dalla cultura dell'emergenza alla cultura della prevenzione, come proposta pedagogica stabile”.



Il programma

La tre giorni sarà strutturata in discussioni e confronti, convegni, dibattiti, screening e consulenze gratuiti, iniziative per le scuole, spettacoli e manifestazioni sportive ed un ampio spazio espositivo, il Villaggio della salute, posizionato all'interno della Vecchia Villa comunale. Location privilegiata sarà, infatti, il centro storico della città: dal Rendano all'auditorium “Antonio Guarasci”.

Nel Villaggio della salute (nella Villa Vecchia) saranno attive postazioni per la donazione del sangue e per l'effettuazione di screening, insieme ad altre postazioni consultorie.

Si terranno dimostrazioni sulle attività di prevenzione e di primo soccorso. Presenti, ancora, un'unità mobile per la misurazione del livello glicemico, della pressione arteriosa, dell'emoglobina e un gabinetto oculistico.



La sezione convegnistica sarà aperta, nella prima giornata di venerdì 20 ottobre, alle ore 10,30, nell'auditorium “Antonio Guarasci” da un incontro sugli stili di vita rivolto agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado e agli studenti del biennio delle scuole secondarie di secondo grado.

La mattina di sabato 21 ottobre al Teatro “Rendano” sul tema “Le politiche urbane e la salute dei cittadini” e che sarà aperto dal Sindaco di Cosenza, delegato ANCI all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici, Mario Occhiuto, con una relazione su “La qualità della vita come variabile strategica delle politiche urbane”.



Una tematica di particolare attualità, alla luce dell'annuncio di qualche giorno fa, da parte del Sindaco Occhiuto, della realizzazione a Cosenza del più grande Parco Benessere d'Italia.