L’impatto frontale tra due auto è costato la vita ad Antonella Teramo, 37 anni, la figlia Maya di 4 anni e al conducente dell’altro mezzo, il 39enne Domenico Politi. Ricoverata a Reggio la nota vocalist vibonese Valentina Crudo. La figlioletta trasportata a Messina e sottoposta a un intervento chirurgico non sarebbe in pericolo di vita ( ASCOLTA L'AUDIO )

È una giornata carica di dolore e angoscia per le famiglie delle persone coinvolte nello spaventoso incidente che si verificato ieri pomeriggio lungo la strada Jonio-Tirreno, all’altezza dello svincolo di Melicucco. Un impatto frontale tra un'Alfa Romeo Giulietta e una Bmw, per motivi ancora da accertare, che ha causato la morte di tre passeggeri che viaggiavano sulle due auto.

A perdere la vita sono state una bambina di 4 anni, Maya, deceduta appena giunta nell'ospedale di Polistena, e la mamma, Antonella Teramo, 37 anni, originaria di San Calogero (Vibo Valentia), morta sul colpo. Mamma e figlia viaggiavano a bordo della Bmw insieme alla famiglia di Domenico Teramo, fratello di Antonella, la sua compagna Valentina Crudo e la figlioletta dei due, la piccola F., di 3 anni e 4 mesi. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Molto più critiche, invece, le condizioni di Valentina Crudo, nota vocalist vibonese, operata per l'asportazione della milza e ora in terapia intensiva a Reggio Calabria, dove è ricoverata in gravi condizioni per i molteplici danni subiti. A preoccupare è soprattutto il fortissimo trauma cerebrale.

La piccola F., invece, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Messina, dove stanotte è stata sottoposta a un intervento chirurgico e a una trasfusione. Le sue condizioni, sebbene critiche, non desterebbero particolare preoccupazione nei medici che la stanno curando e, dunque, non sarebbe in pericolo di vita. L’altra vittima è il conducente dell’Alfa Romeo, Domenico Politi, 39 anni di Cittanova, anch’egli morto sul colpo.