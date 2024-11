Sono stati condannati in via definitiva dal tribunale di Castrovillari

Tre persone, tutte di Rossano L.R.A. di 43 anni, A.M. di 29 anni e S.F.S. di 27 anni, sono state arrestate dai carabinieri della locale compagnia in esecuzione di un provvedimento definitivo di custodia cautelare in carcere, emesso dal tribunale di Castrovillari per il reato di furto aggravato in abitazione.

Mille euro il bottino del colpo messo a segno nel gennaio 2016

I tre ladri, il 21 gennaio 2016, avevano perpetrato un furto nella casa di un anziano e si erano impossessati di vari oggetti preziosi ed ori per un valore di circa mille euro. Le indagini svolte dal nucleo operativo e radiomobile in collaborazione con la stazione carabinieri di Rossano centro, si erano subito dirette verso i responsabili grazie all’attenta analisi di filmati di impianti di videosorveglianza e accurati accertamenti svolti sui luoghi del furto.

I tre malviventi, avendo optato per il giudizio abbreviato, sono stati condannati a pene variabili dai due anni e tre mesi ai due anni e undici mesi di reclusione. Sono stati rinchiusi nel carcere di Castrovillari.