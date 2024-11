Dopo l'arrivo di 38 profughi a bordo di un barchino ieri sera, questa mattina e nel tardo pomeriggio la Guardia Costiera ha intercettato a diverse miglia dalla costa ionica le imbarcazioni in due distinte operazioni

Tre sbarco in meno di 24 sulle coste della Locride. Dopo l’approdo di ieri sera, stamane una motovedetta della Guardia Costiera ha prestato soccorso, a circa 84 miglia a sud est di Roccella Jonica, ad una barca a vela in avaria con 87 migranti a bordo, tra cui 2 donne, in prevalenza di nazionalità pakistana. Nel pomeriggio, nel corso di un’altra operazione di soccorso, sono stati intercettati altre 50 persone a bordo di un barchino soccorso a circa 66 miglia dal litorale locrideo, attese a destinazione nella tarda serata.

Dopo un primo controllo da parte delle forze dell’ordine e del personale sanitario, i migranti, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, saranno temporaneamente ospitati nella tensostruttura allestita nell’area portuale e gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile comunale. Presente anche un’equipe di Medici Senza Frontiere. A distanza di oltre sei mesi dall’ultima ondata, il Porto delle Grazie ritorna ad essere meta di approdo di disperati in fuga da situazioni difficili.