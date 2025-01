Una tragedia ha colpito una famiglia residente a Trebisacce, dove una neonata è deceduta dopo essere stata visitata in ospedale per problemi respiratori. Secondo le prime informazioni, la piccola era stata accompagnata dai genitori al pronto soccorso di Corigliano a causa di difficoltà respiratorie. Dopo il controllo medico, la bimba era stata dimessa e riportata a casa, ma poco dopo le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Sul caso stanno indagando i carabinieri sotto il coordinamento della Procura di Castrovillari, che ha disposto il sequestro della salma.

Il corpicino della neonata si trova attualmente presso l'obitorio dell’ospedale di Rossano, in attesa di ulteriori accertamenti medico-legali. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire con precisione la catena di eventi e verificare se vi siano state negligenze o omissioni nei soccorsi. La magistratura ha avviato un’inchiesta per comprendere se tutto sia stato fatto nel rispetto dei protocolli sanitari e se vi siano eventuali responsabilità da parte di chi ha avuto in cura la piccola prima del tragico epilogo. L’attenzione ora è rivolta agli esami autoptici e agli approfondimenti investigativi, che dovranno chiarire se la neonata sia stata dimessa troppo presto o se vi siano stati fattori imprevedibili alla base della tragedia.