Un sisma di pochi secondi si è registrato questa mattina nel Vibonese. Domani numerosi istituti scolastici rimarranno chiusi

Un terremoto di magnitudo 3.2 è avvenuto nella provincia Vibo Valentia intorno alle 9.24 di oggi. L’epicentro del sisma è stato registrato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma tra Francica e San Gregorio d'Ippona a una profondità di 6 km.

La scossa è stata avvertita in tutti i comuni del comprensorio vibonese: San Gregorio d’Ippona, San Costantino Calabro, Ionadi, Vibo Valentia, Mileto, Stefanaconi, Filandari, Sant’Onofrio, Cessaniti, Rombiolo e Dasà. Lievemente avvertita anche a Lamezia Terme, Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza.

Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Spaventata dall’accaduto in alcuni centri la gente è scesa in strada. Evacuate le scuole di ogni ordine e grado.

Aggiornamento - Numerosi istituti scolastici resteranno chiusi domani a seguito delle due scosse di terremoto di questa mattina, la prima di 3.2 di magnitudo alle 9.24 e la seconda di 1.4 qualche ora dopo.

Nel capoluogo il vicesindaco Raimondo Bellantoni ha emesso un'ordinanza nella quale si evidenzia inoltre che l'Ente sta effettuando controlli sul territorio per capire lo stato degli edifici. Stessa decisione, a titolo precauzionale, è stata adottata a Serra San Bruno, Nicotera e San Calogero. A Tropea, invece, sono stati momentaneamente evacuati i piani alti dell'ospedale con i pazienti trasferiti al pianterreno.