Il sisma, registrato a una profondità di 23 chilometri, è stato avvertito alle 19.35. Al momento non si hanno notizie di danni

Forte scossa di terremoto nel Crotonese. L'Ingv ha diffuso la notizia su X, riferendo di una magnitudo compresa tra 3.8 e 4.3, secondo le prime stime. Una stima più precisa è stata fatta poco dopo sul sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: il sisma, avvertito alle 19.35, ha avuto una magnitudo di 4.0. L'epicentro è stato registrato a 4 chilometri da Cirò, a una profondità di 23 chilometri.

Una seconda scossa più lieve, di magnitudo 2.5, è stata registrata sulla costa crotonese pochi minuti dopo, alle 19.38, a una profondità di 31 chilometri.

Al momento non si hanno notizie di eventuali danni ma diverse persone, spaventate, sono scese in strada. Sempre nel Crotonese, questa mattina alle 10.29 un'altra scossa di magnitudo 2.2 era stata rilevata a 5 chilometri da Umbriatico, a una profondità di 25 chilometri.

La scossa delle 19.35 è stata avvertita distintamente in tutta la provincia di Crotone, da Strongoli a Cariati ma anche in diversi centri dell’entroterra e perfino sull’altra sponda dello Ionio, in Puglia, e segnalazioni sono arrivate anche dalla costa della Basilicata.

La Protezione civile provinciale ha già avviato le procedure per verificare eventuali danni a persone o cose. Le prime testimonianze descrivono le consuete scene da terremoto, lampadari che ondeggiano, tavoli e sedie che si muovono. A Cirò, dove c’è stato l’epicentro del sisma, gli agenti della polizia locale, gli amministratori ed i tecnici del Comune stanno verificando la situazione, ma al momento non si registrano danni.