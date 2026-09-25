Un treno avrebbe tranciato i cavi della linea elettrica tra Nocera Terinese e Lamezia Terme Centrale. Il Frecciarossa Roma-Reggio si ferma a Campora, cancellata parte della tratta del Reggio Calabria-Torino

Giornata di pesanti disagi sulla linea ferroviaria tirrenica calabrese dopo che un treno avrebbe tranciato i cavi della linea elettrica tra Nocera Terinese e Lamezia Terme Centrale. L’incidente ha provocato inizialmente la sospensione della circolazione e, successivamente, forti rallentamenti con ripercussioni su Alta Velocità, Intercity e Regionali.

Nell’aggiornamento delle 18.10 la circolazione risulta fortemente rallentata per le verifiche tecniche alla linea elettrica. I convogli possono accumulare maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti, mentre per quelli coinvolti nelle ore precedenti i ritardi hanno raggiunto i 240 minuti, vale a dire quattro ore. Per i treni Regionali sono possibili anche limitazioni di percorso e cancellazioni.

Numerosi i provvedimenti adottati. Il Frecciarossa 8333 Roma-Reggio Calabria termina la corsa a Campora, con un servizio sostitutivo in autobus, mentre il Frecciarossa 8863 Roma-Reggio Calabria si ferma a Paola. Il Frecciarossa 9588 Reggio Calabria-Torino è cancellato tra Falerna e Roma Termini.

Pesanti ripercussioni anche sugli Intercity. Il 723 Roma-Palermo e il 551 Roma-Reggio Calabria terminano la corsa a Paola, mentre gli IC 734 Siracusa-Roma e 564 Reggio Calabria-Lecce si fermano a Lamezia Terme. L’IC 724 Siracusa-Roma termina a Villa San Giovanni e il 566 Lecce-Reggio Calabria a Sibari. Completamente cancellato l’IC 560 Reggio Calabria-Roma.

Risultano inoltre fermi alcuni convogli Alta Velocità e Intercity, tra cui i Frecciarossa 9583 Torino-Reggio Calabria, 9658 Reggio Calabria-Milano e 8332 Reggio Calabria-Roma, oltre all’Intercity 727 Roma-Messina.

Una giornata particolarmente complicata, dunque, per chi viaggia lungo la direttrice tirrenica, con ritardi fino a quattro ore, cancellazioni e corse limitate mentre proseguono gli interventi sulla linea danneggiata.