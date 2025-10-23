Un addetto di Trenitalia ha riferito di problemi sulla linea ferroviaria all’altezza di Botricello. Alcuni viaggiatori hanno riferito però di continue soppressioni dei convogli, almeno due a settimana

Disagi per i passeggeri si sono verificati questo pomeriggio alla stazione ferroviaria di Catanzaro Lido a seguito della cancellazione del treno 5667 delle 15.40 diretto a Crotone. Un gruppo di circa trenta persone ha atteso circa un’ora e mezza prima che Trenitalia confermasse la partenza del treno successivo, 5670 delle 16.28, per poter raggiungere la destinazione. In un primo tempo si era infatti ipotizzato l’attivazione di un bus sostitutivo.

Secondo quanto riferito da un addetto della società ferroviaria, la cancellazione del convoglio si sarebbe resa necessaria a causa di problemi intervenuti sulla linea ferroviaria all’altezza di Botricello. Tuttavia, secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, il disservizio si sarebbe ripetuto frequentemente negli ultimi periodi.

Ad esempio, un pendolare in attesa alla stazione ferroviaria, che lavora all’ospedale di Locri, ha riferito di almeno due cancellazioni di treni a settimana sulla tratta Catanzaro Lido – Crotone. Altri passeggeri presenti hanno lamentato la scarsa comunicazione da parte di Trenitalia. Molti avevano acquistato il titolo di viaggio online ma senza ricevere alcun avviso di cancellazione del treno.