Un passaggio indispensabile per risalire alle cause dell’incidente. Rimosso il convoglio dai binari ma la tratta resta ancora chiusa

La Procura della Repubblica di Paola ha già acquisito la scatola nera del treno regionale 3472 deragliato ieri mattina all'interno della galleria Santomarco, sulla tratta Cosenza-Paola, con a bordo un centinaio di passeggeri. Un passaggio indispensabile per gli inquirenti per risalire alle cause dell'incidente a causa del quale il macchinista ha accusato un malore e dieci passeggeri sono stati assistiti da personale medico per lievi contusioni e attacchi di panico. Il convoglio è stato rimosso dai binari, ma la tratta resta ancora chiusa. Trenitalia ha organizzato un servizio di bus sostitutivi tra le stazioni di Paola e Cosenza.