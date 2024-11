Sono ancora senza esito le serrata ricerche per ritrovare Francesco Iacovelli, il 31enne di Casamassima, in provincia di Bari, che ha fatto perdere completamente le sue tracce dallo scorso 5 gennaio. La sua auto, una Volvo di colore blu scuro, è stata ritrovata sabato sera in via nazionale, a San Nicola Arcella, nel parcheggio di un supermercato che sorge all'ingresso della cittadina altotirenica. Nella vettura, ad ogni modo, non è stato ritrovato alcun elemento che possa aiutare le indagini a ricostruire la controversa vicenda. Da quanto trapelato, il giovane sarebbe partito giovedì da Casamassima avvisando i famigliari che avrebbe raggiunto una località calabrese. Ma una volta giunto a destinazione, avrebbe interrotto ogni contatto. Il protocollo per la ricerca delle persone scomparse è stato attivato sabato scorso alle 14 e da quel momento un'unità cinofila, un elicottero e numerosi volontari stanno perlustrando la zona in lungo e in largo, al momento senza alcun esito.

L'ipotesi dell'allontanamento volontario

I cani molecolari impiegati nelle indagini hanno fiutato il passaggio di Iacovelli lungo le strade di San Nicola Arcella, ma, a un certo punto, la rotta seguita dai poliziotti a quattro zampe, si interrompe. Tale circostanza potrebbe far propendere per l'ipotesi che il giovane si sia allontanato a bordo di un altro mezzo. Sin da subito, le forze dell'ordine hanno battuto la pista dell'allontanamento volontario. Nitti, partito dalla sua città di residenza il 5 gennaio, si è allontanato a bordo della sua auto per raggiungere la Riviera dei Cedri. Secondo quanto trapelato, avrebbe manifestato ai famigliari l'intenzione di sostare per qualche giorno in una località vicino a Praia a Mare, che potrebbe essere proprio San Nicola Arcella. Ma una volta sceso dalla sua auto, nessuno l'ha più visto e i suoi famigliari non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui.

Le parole del sindaco di Casamassima

Intanto a Casamassima, nel Barese, sono tutti preoccupati per lui. Il sindaco della cittadina, Giuseppe Nitti, ha pubblicato un post sulla sua pagina istituzionale. «Anche io, come tutti noi casamassimesi, sto vivendo ore di grande apprensione per le notizie che ci giungono dalla Calabria, dove da qualche giorno si sono perse le tracce del nostro concittadino Francesco - ha scritto il primo cittadino -. Sto seguendo l'evolversi della situazione, confidando nel lavoro delle autorità competenti e dei soccorritori che lo stanno cercando. Mi auguro che possano rintracciarlo al più presto, affinché Francesco possa fare ritorno a casa e ritrovare l'abbraccio della sua famiglia, a cui va tutta la nostra vicinanza in questo momento!»