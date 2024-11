Le indagini dei carabinieri in collaborazione con la Procura di Castrovillari hanno portato all'identificazioni dei presunti colpevoli. Al lavoro per scoprire il movente dell'aggressione

Tre giovani sono stati arrestati con l'accusa di aver compiuto un brutale pestaggio ai danni di un uomo di 38 anni, in un agghiacciante episodio di violenza avvenuto in pieno giorno. L’aggressione, che ha avuto luogo il 13 settembre scorso intorno alle 13,30 in via Paolo Borsellino, ha lasciato la vittima con ferite gravi e traumi estesi, costringendo il rapido intervento dell’elicottero di soccorso che l’ha trasportata d'urgenza all'Ospedale “Annunziata” di Cosenza. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cassano, con il supporto dei militari della Stazione di Trebisacce, sono intervenuti prontamente.

Le indagini condotte in collaborazione con la Procura di Castrovillari hanno portato a un rapido sviluppo dell'inchiesta, con la cattura dei tre responsabili dell'aggressione in un lasso di tempo sorprendentemente breve. I tre giovani arrestati sono P.L., 27 anni, originario di Sibari, R.K., 25 anni, anch'egli con radici a Sibari ma residente a Trebisacce, e C.S., 21 anni, di Trebisacce.

Tutti avevano precedenti penali noti alle forze dell’ordine. Le prove raccolte durante l'indagine hanno portato all'arresto dei sospettati, che ora affrontano gravi accuse in relazione all'aggressione. Gli investigatori stanno lavorando per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo atto di violenza, e non escludono la possibilità di un coinvolgimento in attività legate al traffico di droga come possibile movente. Attualmente, i tre arrestati sono detenuti presso la Casa Circondariale di Castrovillari, in attesa degli ulteriori sviluppi dell'indagine preliminare.