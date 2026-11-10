Il presidente del Tribunale Loredana De Franco ha modificato l’ordine di servizio: le cancellerie penali restano aperte negli orari di legge e il front office su prenotazione diventa un servizio aggiuntivo

Le cancellerie della sezione penale del Tribunale di Cosenza restano aperte al pubblico negli orari di legge, quattro ore al giorno, senza obbligo di prenotazione. Il presidente del Tribunale Loredana De Franco ha emanato un nuovo ordine di servizio, con efficacia immediata, che modifica quello precedente.

Cosa cambia

Il primo provvedimento prevedeva che le cancellerie penali fossero accessibili ad avvocati e utenti per una sola ora al giorno e sostituite da un front office, con la consultazione dei fascicoli esclusivamente su prenotazione.

Con il nuovo ordine di servizio il front office non viene eliminato, ma diventa un servizio aggiuntivo: un ufficio unico riservato a chi preferisce prenotare l’accesso al fascicolo anziché rivolgersi direttamente alle cancellerie.

La proposta dell’Ordine e il ricorso al Tar

La decisione arriva dopo una delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Cosenza, che aveva proposto alla presidenza del Tribunale questa soluzione mista. L’Ordine aveva impugnato il primo provvedimento davanti al Tar, con udienza fissata per l’11 novembre, e aveva anticipato che avrebbe ritirato il ricorso in caso di modifica.

La protesta dei penalisti

Contro il front office la Camera penale di Cosenza aveva promosso una raccolta firme che in tre giorni aveva raggiunto 1.200 sottoscrizioni, con manifestazioni davanti al Palazzo di giustizia. Tra i primi firmatari il sindaco di Cosenza e la presidente della Commissione Legalità del Comune.