Sarà molto probabilmente il magistrato Edoardo D'Ambrosio il nuovo presidente della sezione penale del tribunale di Crotone. Nei giorni scorsi, la quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha proposto all'unanimità il giudice attualmente in servizio al tribunale di Lecce, quale sostituto di Massimo Forciniti, il cui mandato è scaduto nel mese di giugno del 2022.

Inizialmente i candidati per il ruolo semi-direttivo, che governerà il dibattimento del tribunale crotonese, erano tre, tra cui l'ex gip del tribunale di Catanzaro Livio Sabatini. Da marzo, periodo in cui fu pubblicato il bando di concorso nel bollettino ufficiale del ministero della Giustizia, fino ai giorni nostri le cose invece sono cambiate. Alla fine è rimasto Edoardo D'Ambrosio, in passato già in servizio a Crotone, che adesso dovrà attendere la ratifica del Plenum del Csm per assumere l'incarico richiesto.