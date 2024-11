La sospensione è prevista fino a febbraio 2024, in attesa che a gennaio del nuovo anno arrivino i magistrati ordinari in tirocinio

La carenza d'organico negli uffici giudiziari calabresi è ormai un fatto cronico che ha rilevanza nazionale. Sono noti gli appelli lanciati dal nostro network dal presidente del tribunale di Vibo Valentia, Antonio Di Matteo, mentre si celebrava l'istruttoria dibattimentale di Rinascita Scott, il maxi processo antimafia contro le cosche di 'ndrangheta della provincia di Vibo Valentia. Oggi quelle criticità sembrano ormai superate tenuto conto che Rinascita Scott è ormai giunto a sentenza. La situazione, quindi, nel settore penale tenderà a migliorare da gennaio 2024.

Nel settore civile, però, il discorso è diverso e i problemi sono ulteriormente aumentati tant'è vero che di recente è stato firmato un provvedimento di sospensione delle udienze collegiali civili per la mancanza di magistrati. Mancanze dovute a togati che sono stati trasferiti, su loro domanda, e assenze per motivi strettamente personali. Tutto ciò rende impossibile trattare quelle udienze che si celebrano nella prima settimana di ogni mese. Il collegio civile si occupa, ad esempio, di reclami, di istanze su incandidabilità relative a procedimenti che riguardano consiglieri comunali di Comuni sciolti per mafia, di varie autorizzazioni e infine, ma non per ultimo, di nomine di amministratori.

La sospensione delle udienze collegiali civili nel tribunale di Vibo Valentia è stata disposta fino al mese di febbraio 2024, in quanto a fine gennaio del nuovo anno sono attesi i Mot, ovvero i magistrati ordinari in tirocinio, che andranno a rimpinguare un settore deficitario da tanto tempo. Le udienze ordinarie invece proseguono parzialmente: da cinque udienze al mese oggi siamo passati a due. Il vero problema tuttavia è un altro: pochi laureati in giurisprudenza attualmente tentano la strada (seppur difficile) del concorso in magistratura e propendono invece per i concorsi nella pubblica amministrazione, un ambito in cui si registrano ogni mese valanghe di assunzioni.