Ci sono diversi feriti nell'incidente ferroviario che questa mattina si è verificato nella stazione di Roccabernarda, nella provincia di Crotone. Una tromba d'aria ha infatti investito il convoglio ferroviario Catanzaro Lido-Crotone diretto nel capoluogo di provincia. Dalle prime informazioni, la tromba d'aria non avrebbe fatto deragliare il treno ma lo avrebbe spostato con violenza pur facendolo rimanere sui binari. Diversi finestrini sono andati in frantumi. Tra i passeggeri vi sono alcuni feriti, due dei quali portati in ospedale, ma nessuno, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, in modo grave. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Crotone e del distaccamento di Sellia Marina e i sanitari del 118. Il convoglio interessato dalla tromba d'aria è stato spostato alla stazione di Botricello in modo da liberare la linea ferroviaria e ripristinare il transito dei terni. Dalla stazione Catanzaro Lido, intanto, è partito un altro convoglio che prenderà a bordo i passeggeri protagonisti della disavventura e proseguirà il viaggio fino a destinazione.

l.c.