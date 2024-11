Numerosi disagi si sono registrati durante la notte tra Acconia di Curinga e Lamezia Terme dove il forte vento ha spezzato cavi elettrici e alberi

Gravi disagi si sono registrati durante la notte sul litorale tirrenico catanzarese colpito da una tromba d'aria che ha messo a dura prova la popolazione. Le maggiori criticità si sono registrate nell'area tra Acconia di Curinga e Lamezia Terme, dove il forte vento ha spezzato cavi elettrici, divelto alberi e comignoli dai tetti. Alcune squadre dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Girifalco sono dovute intervenire sulla statale 18 per liberare la sede stradale dai rami e dai detriti trasportati dal vento. La circolazione è stata interdetta per questioni di sicurezza. Le forti raffiche hanno, inoltre, provocato il distaccamento dei cavi elettrici sulla sede ferroviaria all'altezza di Acconia di Curinga. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e tecnici di Trenitalia per il ripristino della viabilità.

Luana Costa