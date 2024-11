Appartiene ad un facoltoso diportista del Kuwait, approdato con il suo yatch nel porto di Tropea, l’ultimo tampone positivo al Covid-19 registratosi nel Vibonese e reso noto ieri dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell’azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.



L’imbarcazione, a bordo della quale oltre ai tre proprietari – cittadini dell’Emirato arabo – sono presenti quattro membri dell’equipaggio di nazionalità francese, è giunta nel porto turistico della Perla del Tirreno la notte tra il 26 e il 27 agosto proveniente dalla Croazia, dopo aver fatto scalo a Crotone e Roccella Ionica. I sette occupanti del lussuoso yatch sono di conseguenza stati posti in quarantena direttamente a bordo.



I tamponi effettuati sui membri dell’equipaggio e sugli altri due passeggeri hanno dato esito negativo e il paziente positivo si trova in stretto isolamento, senza aver avuto, nemmeno negli altri porti di scalo, contatti con nessuno. Tanto che, rassicura l’Asp di Vibo, nessuna indagine epidemiologica è partita. Il paziente avrebbe avvertito un diffuso malessere al suo arrivo a Tropea.



Rapido è poi scattato il dispositivo sanitario messo piedi dal Dipartimento prevenzione dell’Asp vibonese che, alle 4 del mattino, ha inviato i propri specialisti al porto per effettuare il tampone sul malcapitato e sui suoi compagni di viaggio. Nella giornata di ieri i risultati dei test che hanno dato esito positivo, fortunatamente, in un solo caso, scongiurando il timore che anche gli altri passeggeri avessero potuto contrarre il virus. Lo yatch si trova ora in porto, dove verosimilmente sosterà per tutto il periodo della quarantena.