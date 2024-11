I carabinieri sono intervenuti allertati dai passanti. Motivo del diverbio un vecchio contenzioso tra due famiglie per la proprietà di un bar

Mattinata vivace per Tropea. Nella centralissima Piazza Ercole, sul corso principale della città, i carabinieri sono dovuti intervenire per sedare una pesante lite tra diversi soggetti, già protagonisti in passato di pesanti alterchi per via di un contenzioso tra due famiglie relativo alla proprietà di un bar.



Dopo i primi battibecchi, i protagonisti del litigio sono passati alle mani. A quel punto, allertati dalla cittadinanza, sono intervenuti congiuntamente i Carabinieri del NORM – Aliquota Radiomobile e della Stazione di Tropea, che dopo aver calmato gli animi, hanno portato tutti i protagonisti dell’increscioso episodio in caserma.



Al termine degli accertamenti, anche sanitari, i Carabinieri hanno dichiarato in arresto quattro soggetti, i fratelli Cortese Antonio, 52 anni (foto in alto a sinistra), e il 47enne Francesco (foto in alto a destra), entrambi pregiudicati, Pandullo Francesco, 52 anni, anch’egli pregiudicato (foto in basso a sinistra), nonché il figlio Antonio, di 21 anni (foto in basso a destra).

Tutti i soggetti, ricorsi alle cure mediche a causa delle ferite che si sono inferti, sono stati infine tradotti presso le loro abitazioni agli arresti domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.