Il bliz dei carabinieri di Tropea in una bisca clandestina ha portato all’arresto di otto persone. Tra di loro, seduto al tavolo verde, anche un sorvegliato speciale di pubblica sicurezza

Tropea - Nonostante le festività natalizie siano passate da un po’, alcuni irriducibili si sono riuniti, nella serata di ieri a Tropea, attorno al tavolo verde per una ennesima partitita tra amici. Peccato, però, che i carabinieri della stazione di Tropea hanno fatto irruzione nel circolo, trasformato per l’occasione in una bisca clandestina, ed hanno colto gli uomini sul fatto. All’arrivo degli agenti, gli otto amici, avevano cercato di sviare il controllo spegnendo le luci. I carabinieri hanno sorpreso attorno al tavolo anche un sorvegliato speciale di pubblica sicurezza. In attesa delle decisioni del Tribunale di Vibo Valentia, sono stati tutti sottoposti al regime di detenzione domiciliare

Gli arrestati:

Carone Francesco, classe 1979, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno

Scrugli Salvatore, classe 1955, già noto alle FF di PP.

Accorinti Gerardo, classe 1984, già noto alle FF di PP.

Andiloro Antonio, classe 1981, già noto alle FF di PP.

Euticchio Raffaele, classe 1985

Scrugli Massimo, classe 1965

Accorinti Giuseppe, classe 1981, già noto alle FF di PP.

Mandaglio Antonio, classe 1979