La figlia, che aveva omesso di rendere nota la scomparsa della madre, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Una donna di nazionalità rumena avrebbe riscosso, per quasi un anno, la pensione della madre morta. A scoprirlo i finanzieri della Tenenza di Tropea durante degli accertamenti in materia di benefici previdenziali ed assistenziali erogati dall'Inps. La donna è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

