Dopo l'attentato, il sindaco di Tropea Rodolico assicura continuità nella sua azione di governo, senza paura

Tropea (VV) - Proseguono le indagini per individuare gli autori dell'attentato contro il sindaco di Tropea, Giuseppe Rodolico, a cui è stata fatta saltare la macchina nella notte di domenica 18 gennaio. Intanto il sindaco assicura che la sua azione di governo continuerà senza paura, e ringrazia quanti hanno espresso fin da subito la loro vicinanza dopo il vile attentato.

Lanzetta – “Siamo qui a registrare, purtroppo, l’ennesimo attacco contro un sindaco, al quale esprimiamo la nostra solidarieta’ e vicinanza. Lo facciamo ogni volta, da tantissimi anni. Si puo’ continuare in questo modo in attesa della prossima intimidazione? Pensiamo proprio di no e l’abbiamo detto molte volte, dando corso, per quello che ci concerne, ad alcune iniziative – ha detto la Lanzetta - Il Ministero per gli Affari regionali ha firmato un protocollo d’intesa con l’associazione ‘Avviso Pubblico’, attraverso il quale si cercherà di potenziare concretamente l’azione preventiva contro le mafie e la corruzione, raccogliendo e diffondendo sul territorio nazionale le migliori prassi amministrative messe in atto dagli enti locali; organizzando percorsi formativi che consentano di migliorare la competenza di chi amministra sui territori e di chi lavora nella pubblica amministrazione; cercando di fornire al legislatore indicazioni utili per una razionalizzazione ed un miglioramento della normativa esistente”.