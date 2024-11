«Luoghi insoliti che offrono uno scenario incantevole, un patrimonio storico e artistico impressionante e cibo tradizionale, senza folla, sono diventati ancora più allettanti». Così il network statunitense Cnn introduce la top ten dei borghi italiani che vale la pena visitare anche in un momento così difficile per il turismo. Nella classifica dei 10 borghi Covid-free c'è anche Tropea, che la Cnn esalta per bellezza, storia e tradizioni.

