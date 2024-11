Un anziano G.S. è stato travolto dalla sua stessa auto mentre chiudeva il cancello di casa. È successo questa mattina a Tropea, località Santa Venere. Da quanto si apprende il 78enne si trovava presso l’abitazione del figlio posta leggermente in discesa. Improvvisamente, per cause in corso di accertamento, è stato travolto dal proprio mezzo probabilmente lasciato senza freno a mano. Sarebbe stato quindi trascinato giù per il vialetto per poi scontrarsi con un’auto parcheggiata dal lato opposto della strada.

L’uomo è stato prima soccorso dai sanitari del Suem118 provenienti dall’ospedale di Tropea poi dall’elisoccorso che ho ha trasferito all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Sul posto anche gli agenti del posto fisso di Polizia.