La decisione assunta dalla task force sanitaria per far fronte ai ritardi dell'Azienda sanitaria nel sistema di gestione del tracciamento dei positivi

La task-force sanitaria costituita a Mormanno dal sindaco Giuseppe Regina con carattere d'urgenza si è riunita ieri sera per dare vita alla nascita della Usca comunale.



«In attesa dell’attivazione delle Usca da parte dell’Asp di Cosenza, il Comune di Mormanno, decide - gioco forza - di attrezzarsi da solo» ha dichiarato il sindaco che ha ringraziato per la disponibilità a far parte della struttura locale i medici di medicina generale, medici professionisti nella personale dei dottori Armentano, Grisolia, Fiammingo e Piccirillo che presteranno «la loro professionalità a titolo gratuito, infermieri del territorio comunale che hanno dato o daranno la loro disponibilità per un servizio territoriale».

Il soggetto che accusa sintomi da sospetto Covid 19 dovrà sempre chiamare il proprio medico di medicina generale che dopo aver effettuato il triage telefonico con il paziente, eventualmente supportato dai medici della task-force sanitaria locale, valuterà il livello di criticità di salute della persona e potrà attivare l’infermiere a supporto adeguatamente munito di dispositivi di protezione individuale e costantemente testato nella propria idoneità sanitaria

Dobbiamo salvaguardare i nostri cittadini

«Siamo arrivati al paradosso ma non abbiamo il tempo di fare polemiche ma di agire per salvaguardare la vita dei nostri cittadini. Ci sarà il tempo per le polemiche ed i processi mediatici, ora bisogna agire e farlo prima che il virus devasti il nostro territorio» - ha aggiunto il sindaco Giuseppe Regina - annunciando la nascita della Usca comunale - «Però il fatto che piccoli comuni debbano sostituirsi alle strutture sanitarie dell'Asp, in ovvio ritardo rispetto all'emergenza in atto, è una rivoluzione civile di cui terremo conto nel prossimo futuro. Ma ora dobbiamo aiutare chi ha bisogno e lo facciamo da noi, se nessuno ci ascolta».

L'usca comunale potrà farà i test rapidi anche in conseguenza alla decisione dell'amministrazione comunale di Mormanno di acquistare cento kit per i monitoraggi urgenti. Questi tamponi «saranno molto importanti per una prima diagnosi precoce in attesa della conferma di diagnosi ufficiale che darà il tampone molecolare che, comunque, sarà richiesto all’ASP dal medico di medicina generale».