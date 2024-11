Caos nel pronto soccorso del presidio ospedaliero “Nicola Giannettasio” per la morte di un 30enne avvenuta questa sera intorno alle 20. Sul posto si sono recati i carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano i cui militari stanno assumendo le informazioni circa le cause del decesso.

Secondo quanto emerge dalle prime indiscrezioni il giovane sarebbe stato ricoverato a Corigliano domenica per problemi respiratori e dimesso lunedì con la prescrizione di una bombola di ossigeno da usare a casa. Con il trascorrere delle ore le condizioni di salute peggiorano e questa mattina i familiari decidono di recarsi presso l’ospedale di Rossano dove i sanitari provvedono alle prime cure e decidono per il trasferimento a Cosenza. Arriva l’ambulanza per il trasporto ma non è dotata di una barella adeguata al peso del giovane, pertanto chiedono l’intervento di una nuova ambulanza attrezzata. Nell’attesa purtroppo il giovane è spirato.