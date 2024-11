Una pattuglia della Squadra Cinofili del Nopi del Gruppo di Lamezia Terme, con il cane Anita , in servizio alla stazione centrale di Lamezia Terme, ha proceduto all’arresto di Adil Smali, nato in Marocco, 42 anni, e residente a Lonato, in quanto colpito da decreto di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Verona a febbraio 2019 per i reati di furto e furto aggravato.

Smail Adil è stato fermato e trovato in possesso di 4,1 grammi di hashish e 1,5 grammi di marijuana. L’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Catanzaro.