Di Bruno Gencarelli non si avevano più notizie dalla sera del 19 luglio. L'ipotesi più accreditata sembra essere, al momento, quella del suicidio

COSENZA - Si sarebbe suicidato Bruno Gencarelli, l'uomo originario di Rose, di cui non si avevano più notizie dalla sera del 19 luglio quando, a bordo della sua Fiat Panda nera si era recato in Sila ad accudire alcuni animali di sua proprietà. Il suo corpo è stato rinvenuto all'interno del veicolo in contrada Donna Rumi di Rose. Secondo quanto si è appreso Gencarelli aveva una corda intorno al collo e nell'abitacolo sarebbe stata rinvenuta anche una bombola di gas. Nelle ricerche, oltre alle forze dell'ordine, erano state impiegate anche diverse unità della Protezione Civile. Nel primo pomeriggio di questo afoso sabato 23 luglio la vicenda è giunta al suo triste epilogo.