Il gup ha rinviato a giudizio Massimiliano Cedolia e altri undici persone a lui legate per l’ammanco nei conti del Santuario di Paola. Parte civile i rappresentati del convento, e l’ex tesoriere.

Il promotore finanziario Massimiliano Cedolia e altre undici persone dovranno affrontare il processo per l’ammanco al Santuario di Paola. Lo ha stabilito il giudice per le udienze preliminari Pierpaolo Bortone. Il Santuario si è costituito parte civile e chiede un risarcimento per danni d’immagine di 2,5 milioni di euro. Il processo per nove di loro inizierà il 16 settembre con il rito ordinario. Rito abbreviato invece per i due genitori del promotore finanziario, Attilio Cedolia e Adua Preite: il loro processo inizierà il 22 settembre. Secondo la Procura di Paola Cedolia, insieme ai suoi sodali, sarebbe riuscito a far sparire dalle casse del convento circa 1,2 milioni di euro.