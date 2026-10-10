I presunti responsabili avrebbero sorpassato il mezzo e simulato un urto, pretendendo un risarcimento immediato. Il turista, spaventato, ha effettuato un bonifico. Poi si è rivolto ai carabinieri che hanno ricostruito l'episodio grazie e identificato due uomini di Lamezia Terme

Un sorpasso, un incidente stradale simulato e la richiesta di un risarcimento immediato. È costata mille euro a un turista del Nord Italia la cosiddetta truffa dello specchietto, messa in atto, secondo la ricostruzione dei carabinieri, durante una vacanza in camper a Tropea e dintorni. Per l'episodio sono stati denunciati a piede libero due uomini di Lamezia Terme, ritenuti responsabili di truffa in concorso.

La vicenda è stata ricostruita dai carabinieri della Stazione di Tropea a seguito della denuncia presentata dalla vittima. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due presunti truffatori, a bordo di un'automobile, avrebbero sorpassato il camper del turista per poi simulare un incidente stradale, facendo credere al conducente di aver provocato un danno al loro veicolo.

A quel punto sarebbe scattata la richiesta di denaro per risolvere immediatamente la questione. Il turista, spaventato e colto di sorpresa, avrebbe accettato di versare la somma richiesta: mille euro, pagati attraverso un bonifico bancario.

Le indagini e l'identificazione dei presunti responsabili

Dopo aver raccolto la denuncia, i militari dell'Arma hanno avviato immediatamente gli accertamenti, riuscendo a ricostruire la dinamica dell'episodio anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

L'attività investigativa ha consentito di risalire all'identità dei due uomini, entrambi di Lamezia Terme, che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal procuratore Concettina Iannazzo.