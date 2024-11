Tra Paola e Cetraro ci sarebbe una persona a bordo di una Giulietta che tenta di raggirare gli automobilisti

Sono giunte alle forze di polizia, alcune segnalazioni relative ad un uomo di carnagione scura, presumibilmente di origine siciliana, che si aggira a bordo di una Giulietta Alfa Romeo tra le località turistiche dell'alto Tirreno cosentino, in particolare tra Paola e Cetraro, tentando di mettere in atto la truffa dello specchietto. Almeno due le contestazioni di cui si è appreso.





Il risarcimento richiesto si aggira tra i cinquanta ed i cento euro

Il trucco è ormai abbastanza noto. Consiste nel parcheggiare un'auto con lo specchietto già rotto, in una strada angusta, poi si richiama l'attenzione degli automobilisti di passaggio chiedendo i danni per un urto in realtà mai avvenuto. Le richieste di risarcimento, normalmente avanzate con tono minaccioso, si aggirano tra i cinquanta ed i cento euro.