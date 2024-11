I carabinieri a seguito delle informazioni fornite dalla vittima sono giunti ad individuare due persone di 39 e 28 anni, originarie di Crotone e vicine agli ambienti della malavita locale

Avevano simulato la vendita di un ciclomotore sulla piattaforma e-commerce "Subito.it" ai danni di un cittadino di origini orbetellane, residente a Porto Ercole, inducendolo, interessato all'acquisto e fidatosi dell'operazione anche a seguito di ripetuti e rasserenanti contatti telefonici, a versare 650 euro a titolo di acconto su una postepay.

Quando l'uomo si è accorto di essere stata vittima di truffa, si è presentato dai carabinieri di Porto Ercole, i quali, a seguito delle indagini, hanno ricostruito la vicenda e sono riusciti a dare una identità agli autori. Si tratta di due persone di 39 e 28 anni, originarie di Crotone e vicini agli ambienti della malavita locale, già noti alla giustizia per reati contro il patrimonio.

I due, grazie anche alla collaborazione dell'arma locale, sono stati rintracciati in Calabria e deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di truffa in concorso. Le indagini proseguiranno al fine di verificare se anche altre persone sono state raggirate con lo stesso modus operandi. (Ansa)