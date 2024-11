A riaprire la discussione sull’eventualità di progettare un tunnel per permettere di attraversare lo Stretto di Messina è stato il premier Conte qualche giorno fa. Lo stesso presidente parlava anche della necessità di «un miracolo di ingegneria. Una struttura ecosostenibile, leggera, che tuteli l'ambiente».



Dichiarazioni che hanno riacceso il dibattito sul progetto che fu presentato in un video alla Camera il 4 luglio 2019 durante il convegno "Le macroregioni europee del Mediterraneo e l'area dello stretto".



La versione animata del progetto del tunnel sotto lo Stretto di Messina è dell'ingegnere Giovanni Saccà e si basava sulle tecniche studiate da Arianna Minoretti, ingegnere capo del Dipartimento Statale di Ponti dell'amministrazione pubblica dei trasporti norvegese (Statens vegvesen - Norvegian Public Roads Administration) per l'attraversamento del Bjørnafjord.