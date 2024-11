Corigliano Rossano, risulta una delle aree meno conosciute della Calabria, ma sta conquistando sempre più il cuore dei turisti. Tra questi c'è Rebecca, una giovane vicentina che ha scelto di trascorrere le sue vacanze estive proprio in questa località, attratta dalla bellezza naturale e dall'accoglienza del luogo. La scelta, sottolinea Rebecca, si è rivelata più che azzeccata grazie a un mare che definisce «splendido» e alla «cordialità delle persone del luogo», caratteristiche che secondo lei distinguono questa regione rispetto al Veneto.

Ma non è solo il mare a conquistare Rebecca. Quando si parla di enogastronomia, non nasconde il suo entusiasmo: «Si mangia benissimo. Le melanzane, melanzane in tutte le salse ed è meraviglioso. E il pesce, soprattutto il pesce». Parole che confermano come la tradizione culinaria calabrese sia uno degli elementi chiave per attrarre e fidelizzare i turisti. Durante la sua permanenza, Rebecca e il suo gruppo hanno avuto l'opportunità di esplorare Corigliano Rossano, un'area storica che ha lasciato un'impressione indelebile: «Abbiamo visitato questa città meravigliosa e inaspettata. È piena di storia, è un po' un peccato che sia in parte disabitata perché ha moltissimo valore quindi sarebbe bello che fosse un po' più valorizzata».

Nonostante non abbiano partecipato molto alla movida, Rebecca ha notato che la città offre numerose opportunità di divertimento: «Penso che ci sia tantissima potenzialità per divertirsi qui, quindi è un bel posto».

E per quanto riguarda il mare, una delle principali attrazioni della zona, Rebecca non ha dubbi: «L'acqua è molto morbida, calda, pulita, bello, veramente bello». Le impressioni di Rebecca offrono uno spaccato significativo su ciò che Corigliano Rossano ha da offrire. Una destinazione che, nonostante necessiti di maggiore valorizzazione, è capace di affascinare e soddisfare i visitatori grazie alla sua ricchezza storica, bellezze naturali e eccellenze culinarie.

La scoperta di Marta

Marta, una giovane turista proveniente da Benevento, ha scelto Corigliano Rossano come destinazione per le sue vacanze estive, spinta dalle recensioni positive trovate online. «Tramite internet abbiamo googolato un po' e tra le varie località c'è comparsa nella ricerca Corigliano», racconta Marta, spiegando come lei e il suo gruppo abbiano scoperto questa località calabrese quasi per caso, attratti dalle esperienze positive condivise da altri viaggiatori. Le recensioni che hanno convinto Marta riguardavano principalmente due aspetti: l'accoglienza degli abitanti e la qualità delle acque marine. «Ho letto delle cose positive sull'accoglienza delle persone e questo è un aspetto che mi colpisce sempre molto. E poi l'altro giudizio molto positivo riguardava l'acqua cristallina e infatti è stata una piacevole scoperta il fatto che fosse davvero così», sottolinea Marta, confermando che le aspettative non solo sono state soddisfatte, ma addirittura superate. Marta non ha solo goduto del mare e dell'ospitalità locale, ma ha anche esplorato l'offerta culturale di Corigliano Rossano, rimanendo sorpresa dalla ricchezza storica della zona.

«C’è davvero tanto da vedere. Ci sono tantissimi posti. Questi luoghi trasudano di storia. I centri storici sono pazzeschi», afferma, riconoscendo il valore culturale del territorio. Tuttavia, Marta rileva un aspetto critico che, secondo lei, potrebbe migliorare ulteriormente l'esperienza turistica in questa regione: «È una città da promuovere, bisogna incentivare maggiormente il turismo perché in molti, ad esempio, i nostri coetanei, i nostri concittadini non sapevano dell'esistenza di Corigliano Rossano e questo è un peccato per un posto così bello». Un suggerimento che sottolinea l'importanza di una maggiore promozione per far conoscere le bellezze di Corigliano Rossano a un pubblico più ampio.

Michele: una vacanza di relax

Corigliano Rossano continua a farsi apprezzare dai turisti per la sua capacità di offrire sia momenti di relax che esperienze culturali significative. Michele, un visitatore proveniente da Benevento, ha scelto questa località per le sue vacanze estive, attratto dalla tranquillità e dal mare che la zona promette.

Michele spiega come la sua decisione di visitare Corigliano Rossano sia stata guidata dal desiderio di esplorare una parte autentica della Calabria, conosciuta per le sue bellezze naturali e il patrimonio storico. Sebbene sia arrivato solo da pochi giorni, Michele ha già avuto modo di scoprire alcuni dei gioielli della zona, come l'Abbazia Di Santa Maria del Patire e il centro storico di Rossano, entrambi luoghi che lo hanno particolarmente colpito. La scelta ricadut sulla città ionica è stata dettata principalmente dalla ricerca di relax e di un mare incantevole, e in questo senso Michele non è rimasto deluso: «Principalmente relax e bel mare, cosa che effettivamente c'è». Il villeggiante descrive il mare come «cristallino, una piscina, praticamente», enfatizzando la limpidezza delle acque che lo hanno lasciato piacevolmente sorpreso.

Per quanto riguarda i servizi, Michele esprime un giudizio estremamente positivo, evidenziando come la zona sia «molto ben organizzata e servita». Poi riconosce anche la flessibilità dell'offerta turistica per chi cerca relax, come lui, o all'insegna del divertimento.

La testimonianza di Michele conferma ancora una volta Corigliano Rossano come una meta ideale per chi desidera una vacanza all'insegna del riposo, senza rinunciare alla possibilità di esplorare luoghi ricchi di storia e cultura, il tutto supportato da servizi turistici di qualità.