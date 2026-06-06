Fondamentale il ruolo del medico Antonino Puglisi, dello staff della struttura e del personale ospedaliero che ha seguito il caso dopo il trasporto in elicottero a Catanzaro

La vacanza in Calabria turbata da un malore che poteva avere conseguenze drammatiche. È accaduto nei giorni scorsi al resort Tui Magic Life Calabria di Pizzo, dove un turista danese è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco durante il soggiorno nella struttura.

A intervenire per primo è stato Antonino Puglisi, medico originario di Pizzo e in servizio all’ospedale di Vibo Valentia. Secondo quanto riferito in una nota, Puglisi ha agito con «prontezza, competenza e grande professionalità», praticando il «massaggio cardiaco» e utilizzando poi il «defibrillatore» con lucidità.

L’intervento al resort di Pizzo

La fase più delicata si è consumata nei primi minuti dell’emergenza. Il medico è riuscito a mantenere stabile il paziente fino all’arrivo dei soccorsi, mentre lo staff del resort ha garantito un supporto definito «fondamentale», collaborando «con tempestività e attenzione durante tutte le fasi dell’emergenza».

Una catena di interventi che ha consentito di affrontare la situazione senza perdere tempo, fino al trasferimento del turista in elisoccorso.

Il trasferimento in ospedale e le cure specialistiche

Il paziente è stato trasportato all’azienda ospedaliera Dulbecco di Catanzaro, dove ha ricevuto cure specialistiche. Anche in questa fase, viene evidenziato il ruolo del personale sanitario, che ha seguito il caso con «competenza e grande attenzione umana».

Il ringraziamento dalla Danimarca

Una volta rientrati in Danimarca, il turista e la sua famiglia hanno voluto esprimere la loro profonda gratitudine ad Antonino Puglisi, allo staff del resort e al personale ospedaliero «per l’eccellente lavoro svolto» e per la «straordinaria umanità dimostrata» in un momento particolarmente delicato.