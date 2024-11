Nuovo atto vandalico al Pronto soccorso di Rossano. Questa notte, un cittadino bulgaro di 30 anni, in evidente stato di ebbrezza, in preda ad un raptus ha messo a soqquadro il presidio di emergenza del "Giannettasio".

Si tratta dell'ennesimo atto di violenza nei confronti del personale medico nell'arco di 24 ore che si aggiunge alla lunga sequela di azioni e atti vandalici nel presidio. Per fortuna, in questa ultima circostanza, il pronto intervento degli agenti del Commissariato di Rossano ha evitato il peggio, fermando l'uomo e arrestandolo.

