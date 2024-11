I carabinieri di Cirò Marina hanno identificato l'aggressore e trovato, dopo perquisizione domiciliare, l'arma

Un ubriaco ha aggredito e minacciato con una pistola scacciacani il barista e il proprietario di un locale che si rifiutavano di servirgli da bere.

I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno identificato una persona, con precedenti, resasi protagonista dell'episodio accaduto nella cittadina del crotonese. L'uomo è stato denunciato per minaccia, lesioni personali e porto improprio di oggetti atti ad offendere. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo, in stato di alterazione alcolica e impugnando l'arma , ha dapprima minacciato il dipendente del bar, colpevole di non avergli servito da bere.

Successivamente è intervenuto il titolare dell'esercizio che è stato a sua volta aggredito e colpito con il calcio della pistola al volto. La persona denunciata, per guadagnarsi la fuga, ha anche esploso un colpo all'esterno del locale. I militari sono riusciti a risalire all'identità dell'autore dell'aggressione e, a seguito di una perquisizione, domiciliare hanno trovato l'arma.