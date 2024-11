I carabinieri hanno inoltre denunciato un minore trovato in possesso di un coltello di 11 cm occultato in un pacco di fazzoletti

Nel week-end appena trascorso, i carabinieri della compagnia di Soverato hanno eseguito un controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati, effettuando numerosi controlli sulle principali vie di comunicazione e nei luoghi e locali di maggiore aggregazione. Il servizio è stato svolto mediante l’impiego di numerose pattuglie delle dipendenti stazioni carabinieri e del nucleo operativo e radiomobile.

Nella circostanza, i carabinieri dell’aliquota radiomobile, unitamente ai colleghi della stazione di Petrizzi, hanno tratto in arresto, per evasione, Nicola Catalano, 26enne di Gagliato, sottoposto alla detenzione domiciliare, poiché sorpreso a passeggiare nei pressi del campo sportivo di Petrizzi, violando così le prescrizioni previste dalla misura detentiva.

Inoltre, una persona è stata deferita in stato di libertà per furto in esercizio commerciale, poiché, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha asportato due bottiglie di liquore da un bar, successivamente rinvenute e restituite al legittimo proprietario, a seguito di perquisizione domiciliare. Stessa sorte è toccata ad un minorenne che, all’esito di controllo, è stato trovato in possesso di un coltello dotato di undici 11 cm di lama, abilmente occultato in un pacco di fazzoletti, che è stato sottoposto a sequestro.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, invece, sette sono state le patenti di guida ritirate nei confronti di altrettante persone, di cui cinque sorprese in stato d’ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,80 e 3,70 g/l e 2 in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di stupefacenti, con conseguente deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro.

Nel medesimo contesto, l’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti, a tutela soprattutto dei più giovani, ha permesso di segnalare alla Prefettura di Catanzaro tre ragazzi, trovati in possesso di dieci grammi di marijuana nei pressi di un locale notturno del comprensorio soveratese.

l.c.