Il giovane ha poi cercato di aggredire gli agenti con una mazza da carpentiere

Agenti della Squadra Volante di Cosenza hanno arrestato, T.D. 19 anni per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti sono stati chiamati da alcuni cittadini spaventati su viale Mancini da un’auto che ad alta velocità è piombata sullo spartitraffico pedonale. In poco tempo è stata individuata una Ford Fiesta che seminava il panico tra le persone che passeggiavano e facevano jogging sull’isola pedonale.

Gli agenti hanno intimato al conducente dell’auto di fermarsi, ma con una brusca manovra ha cercato di seminarli andando via ad alta velocità, creando pericolo per l’incolumità degli altri automobilisti. Solo dopo alcune centinaia di metri e dopo aver cercato di speronare l’auto di servizio, gli uomini della Volante sono riusciti ad arrestare la folle corsa della Ford Fiesta. Il conducente vistosi bloccato è sceso dall’auto e con una grossa mazza da carpentiere ha cercato di aggredire gli agenti, che sono riusciti ad evitare i colpi e, strappandogli di mano l’arma, lo hanno immobilizzato.

Il giovane, con precedenti per reati specifici, è a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito per direttissima. L’auto, priva di copertura assicurativa, è stata sequestrata in quanto T. D. neopatentato guidava in stato di ebbrezza.

Francesco Pirillo