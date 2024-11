E' accaduto a Belvedere Spinello, nel crotonese. L'uomo, 63 anni, ha dapprima negato poi ha confessato tutto.

Un pensionato, Antonio Diano, di 63 anni, ha ucciso la moglie, Virginia Macchione, di 44, spezzandole l'osso del collo al culmine di una lite. L'omicidio è accaduto nell'abitazione della coppia a Belvedere Spinello. Diano ha confessato l'omicidio ai carabinieri, che lo avevano convocato dopo avere scoperto il cadavere della donna, ed è stato fermato. L'omicida e la moglie, che vivevano in condizioni di grave indigenza, avevano liti continue anche a causa della malattia della donna.

Virginia Macchione aveva da tempo problemi psichici, una condizione a causa della quale aveva frequenti liti col marito. L'omicidio è avvenuto nella casa di Diano e della moglie. La morte della donna è stata istantanea. I due figli della coppia, nel momento dell'omicidio, non erano in casa. Secondo quanto riferito dai carabinieri, Diano, quando è stato convocato dai militari in caserma, ha dapprima negato ogni responsabilità in merito all'omicidio della moglie, ma poco dopo ha reso piena confessione. L'uomo è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato.

"Non si è accorto nemmeno lui di cosa è successo". Lo ha detto al Quotidiano del Sud l'avvocato Rosario Macrì, il sindaco di Belvedere Spinello e difensore di Antonio Diano, il pensionato 63enne fermato per l’omicidio della moglie a cui ha spezzato l'osso del collo, forse colto da un raptus dopo l'ennesimo litigio.



Interrogato dai carabinieri, l'uomo ha dapprima dichiararto che la morte della moglie è dovuta a un incidente causato da una manovra accidentale che ha eseguito sul capo della coniuge per "girarle la testa dritta". In seguito, alla presenza del suo avvocato, è scoppiato in lacrime ed ha confessato l'omicido, raccontando dei continui litigi con la moglie che lo hanno spinto a compiere il delitto.