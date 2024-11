Sono passati 15 mesi dalla tragedia di San Ferdinando e i consulenti non ha ancora chiuso la sua perizia

A 15 mesi dal crollo non è ancora chiusa l’indagine sulla morte di Franca Barbalace, la pensionata di San Ferdinando colpita dai calcinacci di un balcone caduti in strada mentre la donna andava alla posta. La figlia Rosa Maria Dell’Olio è ritornata sul luogo della tragedia, una strada transennata e ancora piena dei pezzi di muro mortali per la pensionata.

Il perito tecnico nominato dalla Procura di Palmi non ha ancora completato il suo lavoro, e la figlia della donna si dice fiduciosa nella magistratura ma considera inspiegabile il tempo passato ancora senza giustizia.